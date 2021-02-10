Выдавить китайские 5G-технологии любой ценой. Новые ограничения и методы борьбы от США

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Уничтожить любой ценой. Такую цель поставила перед собой Америка в битве за рынок и технологии 5G

Была надежда, что градус абсурда, который начал зашкаливать во времена президентства Дональда Трампа, пойдет на спад с приходом Джо Байдена. Торговая война, которая развернулась между Китаем и США, все же будет разрешена и сторонам конфликта удастся найти компромисс. Но нет. Джо Байден не только продолжит дело, начатое предшественником, но и в своей политике будет придерживаться принципа еще большего «закручивания гаек» против китайских технологических компаний.

Пришло сообщение, что США только усилит натиск по вытеснению китайских компаний с рынка 5G-технологий. Помимо угроз и настойчивого увещевания партнеров изгнать китайские компании при разворачивании 5G-сетей, администрация Белого дома займется фактически подкупом стран-партнеров. А еще она намерена проводить масштабную разъяснительную работу, почему китайские технологические компании зло. Она станет преподавать другим, как наиболее безболезненно отказаться от услуг компаний из Китая при освоении 5G‑сетей.

Более того, США подготовит пособие или «учебник», где подробно и на примере Великобритании покажут чиновникам стран-союзников, как ограничить доступ китайских компаний к построению 5G-сетей.

Для тех стран, которые готовы примкнуть к США в борьбе против Китая, американское правительство предусмотрело финансовые преференции и стимулы. Политиков, специалистов и чиновников из стран Восточной и Центральной Европы еще будут звать на специальные тренинги, где их станут обучать как показать китайцам на дверь. А курировать это направление будет Министерство торговли США.

В Конгрессе США уже готов законопроект, где на законодательном уровне хотят ввести поощрения для тех стран, которые откажутся от китайского телекоммуникационного оборудования. И им плевать, что оно стоит дешевле аналогов от таких компаний как Nokia и Ericsson. Политики США уверены, что ради безопасности можно пойти и на большие траты, только бы не допустить проникновения оборудования китайских производителей на территорию других стран.

Но, похоже, что особо упрямых и несговорчивых союзников Америка готова убеждать долларом. Подобный «подкуп» уже опробовали на примере Эфиопии, которая получила кредит на сумму $500 млн для создания 5G-инфраструктуры свободной от «китайщины».

Также Белый дом продолжит и дальше давить на Китай. В частности, будет расширен список технологий, доступ к которым запрещен частным и правительственным структурам КНР. И все это делается для того, чтобы не допустить того, что «США станут уязвимыми для хищнической экономической политики Китая».

Конгрессмены США недовольны тем, как чиновники ведут торговую войну против Поднебесной. Они считают, что Министерство торговли США недостаточно хорошо оберегает национальную безопасность страны. В частности, они пеняют ему на то, что оно слишком медленно обновляет список технологий, доступ к которым ограничен для Китая. Со своей стороны, чиновники напомнили политикам, какие санкции они ввели против Huawei и ZTE, а также о том, что продолжают постоянно пересматривать правила экспортного контроля с целью ограничить доступ китайских компаний к новейшим технологиям.

Все эти действия США направлены только на разжигание торговой войны против Китая. Противостояние только усилится, ведь Пекин наверняка приготовит симметричный ответ. Все что происходит только сильнее убеждает в том, что Huawei не стоит рассчитывать на «снисхождение» и снятие санкций в ближайшей перспективе. Америка ведет полномасштабную войну на то, чтобы сжечь дотла компанию и диктовать свои правила игры на рынке телекоммуникационного оборудования.

Но до победы еще далеко. По данным аналитиков Omdia, по итогам первого квартала 2021 года, Huawei лидирует на рынке 5G-оборудования. Вторую строчку заняла Ericsson и на третьем месте Nokia. На четвертой строчке оказалась ZTE.

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Источники: wsj, reuters, gizmochina