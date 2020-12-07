Выгодные предложения на Amazfit GTS 2, Amazfit Band 5 и Realme Buds Air Pro

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Скидки на Amazfit GTS 2, Amazfit Band 5 и Realme Buds Air Pro

Цены на электронику уже не те и вряд ли произойдет откат ценников назад. Отечественные валюты имеют склонность к девальвации. Смотрим на предложения крупнейших онлайн-магазинов в поисках возможности немного сэкономить и совершить покупку максимально щадяще для своего бюджета. А чтобы вы всегда имели представление о возможности экономить на покупках, почаще заглядывайте на просторы Telegram-канала Andro price. С ним вы всегда будете своевременно узнавать о существующих актуальных предложениях от магазинов.

Собственно, ниже вы найдете актуальные предложения сегодняшнего дня и у вас есть возможность совершить выгодно покупку носимой электроники, где помимо смарт-браслета и умных часов доступны к покупке беспроводные наушники от Realme.

Смарт-часы Amazfit GTS 2

Характеристики: 1.65" AMOLED, Bluetooth 5.0, 246 мАч, датчик насыщения крови кислородом, 5ATM, 7 Гб ПЗУ

Предложение для РФ

Цена: $166,80 - https://lite.al/_GJArh

Промокод "SKAZKA" + спецкупоны $8.0 - https://lite.al/EUagT

Беспроводные наушники с активным шумоподавлением Realme Buds Air Pro

Характеристики: ANC, AAC, Bluetooth 5.0, ENC, 486 мАч, IPX4

Предложение для РФ

Цена: $52,28 - https://lite.al/FHHD7

Промокод "admitad300ny"

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Смарт-браслет Amazfit Band 5

Характеристики: 1.1" AMOLED дисплей, Bluetooth 5.0, 125 мАч, микрофон (поддержка Alexa), датчик насыщения крови кислородом, 5ATM

Цена: $33 - https://lite.al/PfUml

Купон магазина $7.00 или промокод "BAND51212"