Выгорание дисплея: почему это происходит и как противостоять этому

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Во время споров и дискуссий на тему, что лучше IPS или OLED, неизменно найдутся те, кто к числу недостатков последних отнесут эффект выгорания. Проблема в том, что если долгое время на экране подсвечиваются одни и те же пиксели, то они со временем тускнеют и это визуально видно. Но сколько в «эффекте выгорания» реальной проблемы, а сколько преувеличений?

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Возможно, вы среди тех, кто не разделяет всех этих стенаний вокруг выгорания дисплеев и не видите здесь какой-то проблемы. Но есть немало тех, кто обдумывая следующую покупку задумывается о том, выбрать ему смартфон с IPS-матрицей или OLED-панелью пытается определить наименьшее зло, взвешивая все преимущества и недостатки обеих технологий. Постараемся ответить на вопросы, что такое выгорание экрана, почему это происходит и что можно сделать, чтобы этого избежать?

Суть проблемы

Сам термин «выгорание» несколько преувеличен и на практике нет никакого «ожога» или теплового воздействия на экран. Его принято применять для описания эффекта обесцвечивания какой-то части панели. Он может проявляться в виде заметных пятен или узоров на дисплее, характеризующееся потерей цветов, они становятся тусклыми и блеклыми, а цветопередача дисплея может уходить в зеленые или красные оттенки.

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Происходит выгорание в тех местах, где интенсивно используется синий или белый цвета. Для отображения черного цвета не задействуется подсветка, поэтому выгорания в этих местах не наблюдается. Несмотря на то, что современные OLED-панели эволюционировали и стали на голову выше первых дисплеев из органических соединений, проблема с выгоранием добирается и до них и нередко этот эффект заметен на кнопках навигации и панели уведомлений.

Причины

Главной причиной выгорания матрицы называют различный жизненный цикл жизни световых компонентов. По мере их старения меняется яркость, и цветопередача постепенно меняется. Со временем многие панели теряют «лоск» и насыщенность цветов, хотя эту проблему можно решить программно.

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В OLED-матрицах выгорание вызывает различный срок жизни красных, зеленых и синих субпикселей. Причем субпиксели синего цвета предлагают более низкую светоотдачу. Им приходиться работать с более высоким током, чтобы предложить ту же яркость, что красные и зеленые субпиксели. Более высокий ток приводит к быстрой деградации пикселя, сокращая срок его службы и экран «заваливается» в сторону зеленого или красного оттенка.

Есть ли решение?

Конечно же производители осведомлены о том, что OLED-панели склонны выгорать. Samsung, как крупнейших производитель матриц такого типа, начала использовать технологию Pentile. Ее суть в том, что пиксели синего цвета делают большего размера и требуют меньше тока для свечения. Это ухищрение позволяет увеличить срок службы таких пикселей и отодвигает наступление эффекта выгорания и изменения цветового оттенка экрана.

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Но это не решает проблему полностью. Правда, объективно дорогие OLED-матрицы стареют медленнее за счет использования более качественных и долговечных светодиодов, а также продуманной компоновки. В случае же с более дешевыми экранами — процесс старения происходит быстрее.

Пытаются нивелировать проблему программно. Так, в Wear можно активировать опцию «защита от выгорания». В этом режиме изображение словно «передвигается» на несколько пикселей, чтобы обеспечить более равномерную подсветку. Смартфоны с функцией Always-On Display прибегают к аналогичной практике.





Как все же избежать выгорания?





Если экран вашего смартфона уже выгорел, помочь ему уже нельзя. В Google Play есть приложение, разработчики которого утверждают, что способны решить проблему. По факту же они действуют по принципу «выжженного поля», когда немного обесцвечивается остальная часть экрана, чтобы нивелировать разницу в цветах с бесцветными «пятнами».

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Существует ряд мер, которые позволят продлить срок службы экрана и замедлить процесс выгорания:

снизьте яркость дисплея до минимально возможного уровня;

сократите до минимума время блокировки экрана;

не пренебрегайте темным режимом, пользуйтесь им как можно чаще;

по возможности используйте режим погружения, чтобы скрыть панель уведомлений. Как альтернатива можно выбрать средство запуска, предлагающее аналогичную функцию, прозрачную панель уведомлений;

устанавливайте обои, где преобладают темные цвета, а также не забывайте менять их;

работайте с клавиатурой с более темными темами, чтобы предотвратить выгорание в нижней части дисплея;

перейдите на жестовое управление и отпустите кнопки, если эта функция доступна на смартфоне.

Объективно, современные OLED-панели на голову выше своих предшественников и «стареют» медленнее, а эффект выгорания становится все более редким явлением. Но все же избегайте длительного отображения статичной картинки при максимальной яркости, чтобы экран прослужил максимально долго.

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