Выход Apple Car обещают уже осенью следующего года

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Не только серией iPhone 13 запомнится осень 2021 года. Предсказывают анонс Apple Car

Сегодня вялотекущая дискуссия по поводу возможного выхода Apple Сar получила новый толчок. А все благодаря невероятно оптимистичной публикации в южнокорейском издании EconomicDailyNews. По словам источника, концерн из Купертино ускорился в деле создания «яблочного» автомобиля и выпустит его на два года раньше намеченного срока.

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Если быть точным, то выход Apple Car пророчат на очень 2021 года. Источник заявляет, что автомобиль прошел успешные испытания на дорогах Калифорнии и Apple уже разместила у тайваньских партнеров заказы на комплектующие для автомобиля «фруктовой» компании.

В этом году проекту Apple Car с кодовым именем «Titan» исполнилось шесть лет и в его рамках компания создает «умный» автомобиль. Ожидается, что результатом станет выход на рынок электрокара с искусственным интеллектом и операционной системой на основе iOS. Возможно, речь не идет непосредственно об электромобиле, а лишь о платформе, где искусственный интеллект будет заточен на управление транспортным средством.

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Сама Apple не спешит вносить ясность, что скрывается за проектом Car, но и не отрицает его существование. Но каким-то удивительным образом ей все же удается заставлять сотрудников держать язык за зубами и хранить молчание о том, что же на самом деле представляет собой «великая тайна» Apple Car. Опять же стоит помнить, что существование самого проекта еще не гарантия того, что он выйдет в свет несмотря на то, какие средства и силы были вложены в него.

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Источник: EconomicDailyNews