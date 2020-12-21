Выход Apple Car обещают уже осенью следующего года
Не только серией iPhone 13 запомнится осень 2021 года. Предсказывают анонс Apple Car
Сегодня вялотекущая дискуссия по поводу возможного выхода Apple Сar получила новый толчок. А все благодаря невероятно оптимистичной публикации в южнокорейском издании EconomicDailyNews. По словам источника, концерн из Купертино ускорился в деле создания «яблочного» автомобиля и выпустит его на два года раньше намеченного срока.
Читать также: iPhone 12 mini: размер решает все? Apple смогла в компакт?
Если быть точным, то выход Apple Car пророчат на очень 2021 года. Источник заявляет, что автомобиль прошел успешные испытания на дорогах Калифорнии и Apple уже разместила у тайваньских партнеров заказы на комплектующие для автомобиля «фруктовой» компании.
В этом году проекту Apple Car с кодовым именем «Titan» исполнилось шесть лет и в его рамках компания создает «умный» автомобиль. Ожидается, что результатом станет выход на рынок электрокара с искусственным интеллектом и операционной системой на основе iOS. Возможно, речь не идет непосредственно об электромобиле, а лишь о платформе, где искусственный интеллект будет заточен на управление транспортным средством.
Читать также: Apple начала работу над своим собственным модемом для следующих iPhone
Сама Apple не спешит вносить ясность, что скрывается за проектом Car, но и не отрицает его существование. Но каким-то удивительным образом ей все же удается заставлять сотрудников держать язык за зубами и хранить молчание о том, что же на самом деле представляет собой «великая тайна» Apple Car. Опять же стоит помнить, что существование самого проекта еще не гарантия того, что он выйдет в свет несмотря на то, какие средства и силы были вложены в него.
Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.
Источник: EconomicDailyNews
Комментарии