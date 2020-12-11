Apple начала работу над своим собственным модемом для следующих iPhone

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Apple готовит новый модем для своих iPhone, чтобы, наконец, сделать связь более уверенной.

Компания Apple начала разработку собственного сотового модема в этом году, сообщил один из руководителей компании. Старший вице-президент по разработке аппаратных технологий Apple Джони Срауджи рассказал сотрудникам на встрече, что новый модем «позволит осуществить еще один ключевой стратегический переход».

По мнению Apple, долгосрочные стратегические инвестиции гарантируют наличие богатого портфеля инновационных технологий для будущего компании.

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В настоящее время американский техногигант использует сотовые модемы Qualcomm для своих устройств, включая iPhone 12. Apple и производитель чипсетов подписали в прошлом году шестилетний контракт на поставку модемов после урегулирования спора о некорректных патентах, так что следующие iPhone все еще могут быть оснащены частями, изготовленными компанией Qualcomm.

Однако в разработке собственного модема нет ничего удивительного. Еще в 2019 году Apple приобрели большую часть бизнеса Intel по производству модемов для смартфонов за $1 млрд. Вдобавок к этому Apple продолжает нанимать инженеров из Qualcomm. Издание Bloomberg рассказало, что команды разработчиков Apple в Сан-Диего, Купертино и Европе сосредоточены на разработке сотовых модемов.

Кроме того, ни для кого не секрет, что компания уже давно стремилась еще больше снизить зависимость от сторонних поставщиков после того, как десять лет назад начала выпускать iPhone с собственными процессорами.

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Переход технологического гиганта на использование большего количества собственных компонентов может стать огромным ударом для Intel и Qualcomm. Как отмечает Bloomberg, на долю Apple приходится около 7 процентов продаж Intel и 11 процентов доходов Qualcomm.

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Источник: Apple Insider



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