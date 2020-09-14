Выход Huawei Mate 40 основательно задержится

801

Эван Бласс предлагает не надеяться купить Huawei Mate 40 в этом году

Все проблемы и дальнейшую судьбу Huawei не обсудили только ленивые. Пользователи разделились на два главных лагеря: одни считают, что дни компании на рынке смартфонов сочтены, другие уверены, что она сможет справиться со всеми проблемами и еще покажет США «кузькину мать». Нам в этой ситуации остается наблюдать за развитием событий, а также за теми новинками, которые компания выпустит.

Читать также: Huawei показал логотип HarmonyOS

Одной из главных премьер Huawei и индустрии в целом второй половины нынешнего года станет выход флагманов серии Mate 40. Поговаривают, что анонс устройств состоится не ранее ноября нынешнего года. Сама Huawei сохраняет спокойствие и призывает своих фанатов немного подождать, обещая, что премьера состоится в намеченный срок. Но при этом она не уточняет, когда этот срок она для себя наметила.

Тем временем авторитетный инсайдер Эван Бласс заявил о том, что серия Huawei Mate 40 в этом году не выйдет. Придется ждать до 2021 года. При этом он не стал уточнять, говорит он о глобальном рынке или о рынке Китая. Рискнем предположить, что в Поднебесной новинки появятся все же в этом году, а вот на глобальный рынок они выйдут в следующем году.

Читать также: Qualcomm хочет помочь Huawei выжить. А заодно и заработать на китайской компании

Ходят слухи, что Huawei трезво оценивает ситуацию и не ждет большого спроса на флагманы Mate 40. Это и стало причиной того, что она сократила заказы комплектующих на эти смартфоны на 30-40%.

﻿

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿﻿﻿

Источники: gizmochina, mydrivers﻿