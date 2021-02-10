Выход LG V70 ThinQ отложен

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Смартфоны LG умирают, есть сложности с выпуском новинок

Наверное, уже нет тех, кто не знает, что мобильный бизнес LG дышит на ладан. Смартфоны компания выпускает изредка, а те немногочисленные модели, которые выходят, продаются мизерными тиражами. При этом сама компания понимает, что что-то идет не так и все эксперименты с дизайном и форм-фактором не снискали популярности.

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Проблема в том, что сама LG не понимает, что делать дальше и куда двигаться. Не принесла плодов и смена руководства, поэтому расписавшись в том, что она не может самостоятельно справиться с проблемами, было решено искать покупателя, готового взять на себя огромную ношу. Но решение о продаже так и не принято, LG будет и дальше тянуть «лямку». Серия G прикрыта и компания сосредоточится на выпуске премиальных решений в рамках серии LG V.

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Следующей новинкой должен был стать LG V70 ThinQ на базе Snapdragon 888. Ожидается, что среди прочего тут предложат поддержку стилуса. Он известен с именем Rainbow и были слухи, что его представят в марте нынешнего года. Но последние слухи говорят в пользу того, что релиз LG V70 ThinQ отложен. Вынуждена компания и перенести на более поздний срок и выход смартфона с раздвижным дисплеем Rollable. Когда в итоге могут дебютировать новинки, не сообщается.

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Источник: mydrivers