Выход Oppo Find X5 Pro Dimensity Edition отложен

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Во всем повинна эпидемия коронавируса

Сегодня должны были стартовать продажи Oppo Find X5 Pro в версии с Dimensity 9000. Но этого не произошло. Компания на своей странице в сети Weibo сообщила о том, что продажи отложены до 1 апреля. Только на этот раз причина не дефицит чипов, а вспышка коронавируса в Китае.

«Исходя из строгого соблюдения местной политики профилактики и контроля эпидемий и обеспечения здоровья и безопасности сотрудников компании, мы приняли планы действий в чрезвычайных ситуациях для решения проблемы», — говорится в сообщении. В итоге выходит, что формально Oppo Find X5 Pro станет первым устройством с Dimensity 9000, но по факту этот титул возьмет Redmi K50 Pro, который был представлен вчера и его продажи стартуют 22 марта в Китае. Правда, если вдруг Xiaomi также не решит отложить выход новинки из-за новой вспышки COVID-19.

Напомним, что Oppo Find X5 Pro Dimensity Edition будет доступен только в модификации с 12/256 Гб памяти по цене $911. Для сравнения за Redmi K50 Pro с таким же объемом памяти предлагают за $567, но у него и ряд параметров попроще.

Oppo Find X5 Pro предлагает 6,7-дюймовый AMOLED-экран разрешением QHD+ и частотой обновления 120 Гц, батарейку на 5000 мАч с быстрой зарядкой на 80 Вт и беспроводной мощностью 50 Вт, фирменный чип MariSilicon X, тройную камеру 50 Мп (Sony IMX766, f/1.7) + 50 Мп (ширик, 5-осевая OIS) + 13 Мп (телеобъектив).

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Источник: gizmochina