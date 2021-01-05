Каким может быть Xiaomi Mi 11 Lite: характеристики и изображения

903

Xiaomi Mi 11 Lite может стать упрощенной версией Xiaomi Mi 11 с платформой как у Poco X3 NFC

Не знаю, слышали вы или нет, но недавно один из сетевых информаторов заявил о том, что 2021 год Xiaomi начнет с девяти новинок. Речь шла о глобальном рынке и среди новых устройств был упомянут флагман Xiaomi Mi 11 и его упрощенный вариант Xiaomi Mi 11 Lite. Что за лайт-версию надумала выпустить компания?

Вьетнамский YouTube-канал The Pixel утверждает, что ему раньше других удалось раздобыть информацию о новинке и сегодня он поделился ею. Во-первых, он показал то, в каком дизайне будет выполнен Xiaomi Mi 11 Lite, а во-вторых — назвал его ключевые характеристики. Если сведения аутентичны, то новинка получит плоский дисплей с круглым отверстием под фронталку. Блок основной камеры напоминает таковой у Xiaomi Mi 11, но без «украшательств».

Читать также: Redmi Note 10 Pro готовится к анонсу. Информация о нем найдена на сайте регулятора﻿

Источник приписывает Xiaomi Mi 11 Lite чип Snapdragon 732G, 6 Гб оперативной памяти и 128 Гб постоянной, а также систему из трех датчиков на тыльной стороне 64 Мп + 8 Мп + 5 Мп. Во Вьетнаме новинка появится в конце марта по цене от $324 до $346. Ко всей изложенной информации предлагаем отнестись с высокой долей скепсиса, никто не гарантирует ее достоверность.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿

Источник: youtube