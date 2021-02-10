Xiaomi хочет создавать свои дисплеи

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Поможет в этом Tianma Microelectronics

В среду известный китайский производитель дисплеев Tianma Microelectronics объявил о подписании с Xiaomi соглашения, по условиям которого будет создана лаборатория для разработки новых дисплеев. Результатом этого сотрудничества должно стать появление новых легких и тонких панелей, отображающих качественную картинку при низком энергопотреблении.

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Предполагается, что в центре внимания, прежде всего, окажется разработка гибких OLED-дисплеев, которые найдут свое применение в устройствах флагманского уровня. Лаборатория будет напрямую работать с отраслевой цепочкой, от добычи до переработки, чтобы расширить возможности компании в области исследований и разработок. Это позволит сократить цикл разработки новых технологий и ускорить продвижение в массовое производство новых продуктов.

Исполнительный вице-президент Tianma Microelectronics также сообщил, что лаборатория будет работать не только над панелями для смартфонов. Лаборатория станет разрабатывать дисплеи и для прочей электроники, но конкретики в части того, для каких гаджетов они будут создаваться, он не сообщил.

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Первые плоды сотрудничества Xiaomi с Tianma Microelectronics мы должны увидеть в 2022 году.

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Источник: pandaily﻿