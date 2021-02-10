Snapdragon 870+ будет, но не в Redmi K50

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Компания отказалась от выпуска Redmi K50 с Snapdragon 870+

Год подходит к логическому завершению и пришло время присматриваться к тем устройствам, которые компании выпустят в следующем году. В числе новинок — серия Redmi K50, которой постараются удовлетворить всех, предложив разнообразие чипов. Буквально вчера было подтверждено, что в линейке Redmi K50 будет представитель с Dimensity 9000.

По более ранним предсказаниям известно, что в рамках этого семейства еще должны быть модели с Snapdragon 8 Gen 1, Snapdragon 870+ и Dimensity 7000. Ожидалось, что топовый чипсет Qualcomm достанется Redmi K50 Pro, Dimensity 7000 ляжет в основу одной из версий игрового Redmi K50 Gaming Edition, а Snapdragon 870+ станет неотъемлемой частью базового устройства серии, который будет эксклюзивом для рынка Китая. Но пришло сообщение, что компания внесла коррективы в распределение аппаратных платформ.

Так, издание Xiaomiui опубликовало материал, в котором говорится о том, что компания прекратила разработку Redmi K50 с Snapdragon 870+, посчитав его выход ненужным. На данный момент свернуты все работы по созданию программного обеспечения для этой модели. Все сборки ПО были построены на Android 11, а к созданию прошивки на базе Android 12 разработчики даже не приступали.

Но аппарат с Snapdragon 870+ в серии Redmi K50 будет и им вполне может оказаться Redmi K50S. Предполагается, что мировом и индийском рынках он появится под брендом POCO. Возможно, как POCO F4. А вот какой в итоге чип достанется базовой версии серии, остается только гадать и в этой ситуации не станем списывать со счетов Dimensity 9000, появление которого в этой линейке вчера анонсировала Xiaomi.

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Источник: xiaomiui