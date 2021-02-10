Выручка MediaTek взлетела и продолжит расти дальше

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MediaTek остается лидером на рынке чипов

В 2021 году MediaTek сумела заработать $17,6 млрд благодаря инвестициям 5G и выпуску удачной линейки чипов Dimensity. Выручка компании выросла на 53% по сравнению с 2020 годом, когда она сумела заработать $11,5 млрд.

Вместе с тем выручка компании за четвертый квартал прошлого года снизилась на 2% по сравнению с предыдущим кварталом. Падение связано со снижением спроса на смартфоны. Но если сравнивать с последним кварталом 2020 года, то выручка MediaTek выросла на внушительные 33,5%.

Тайваньский чипмейкер возлагает большие надежды на 2022 год. В частности, MediaTek планирует, что выручка достигнет отметки $4,7-5,14 млрд только в первой декаде нынешнего года. Продажи и доходы компании будут двигать, прежде всего, чипсеты линейки Dimensity с поддержкой сетей пятого поколения.

В авангарде процессоров компании станет Dimensity 9000, который мы должны увидеть в устройствах Xiaomi, Oppo, Vivo, Honor, OnePlus и других брендов. Первый смартфон с флагманским чипом от MediaTek может выйти в марте нынешнего года.

Ожидается, что выручка за весь 2022 год будет на 20 % выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года при целевом уровне валовой прибыли от 48 % до 50 % благодаря лучшему ассортименту продукции и активному переносу технологий. В нынешнем году MediaTek должна сохранить за собой лидерство на рынке чипов, и ее доля составит 39% в первом квартале 2022 года. Тогда как у Qualcomm этот показатель будет равен 29%.

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Источник: gizmochina