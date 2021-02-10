Вышел Honor Magic 4 Ultimate Edition, чтобы встать на вершине рейтинга DxOMark

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Впечатляющая камера и мощное «железо»

В прошлом месяце на выставке MWC 2022 была представлена флагманская парочка Honor Magic 4 и Honor Magic 4 Pro. А вчера к ним присоединился Honor Magic 4 Ultimate Edition. Главная его фишка — камера, лучшая в линейке и на рынке. Эксперты DxOMark по результатам теста выставили Honor Magic 4 Ultimate Edition средний балл 146, и он взял первую строчку рейтинга, отодвинув на второе место Huawei P50 Pro.

Основная камера смартфона состоит из четырех датчиков, где главный разрешением 50 Мп со светосилой f/1.6 (оптический формат 1/1,12") и системой оптической стабилизации изображения. Дополнили его шириком на 50 Мп с диафрагмой f/2.0, сверхшириком на 64 Мп с двойным объективом и 64 Мп телеобъективом с оптическим стабом.

В смартфоне также есть 8-канальный датчик, определяющий цветовую температуру окружающего освещения. На передней панели установили 12 Мп сенсор и 3D-датчик глубины для распознавания лиц. А чтобы фоточки выходили хорошего качества, Honor Magic 4 Ultimate Edition получил специальный процессор обработки изображений, пиковая производительность которого составляет 28,8 TOPS.

Смартфон оснастили 6,81-дюймовым LTPO OLED-дисплеем разрешением 2848х1312 пикселей с частотой обновления 120 Гц. Под капотом трудится Snapdragon 8 Gen 1 в связке с 12 Гб оперативной памяти. В арсенале Honor Magic 4 Ultimate Edition флеш-накопитель на 512 Гб, аккумулятор емкостью 4600 мАч с быстрой проводной зарядкой на 100 Вт и есть возможность зарядить его по беспроводу на мощности 50 Вт. Тыльная крышка изготовлена из керамики и на выбор черный и белый цвета. Запросили за флагман впечатляющие $1260.

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Источник: gizmochina