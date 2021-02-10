Вышел iQOO Neo5 Vitality Edition с Snapdragon 870 по цене от $357

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В Китае анонсировали iQOO Neo5 Vitality Edition

В этом году суббренд Vivo представил смартфон iQOO Neo 5 с чипом Snapdragon 870. А сегодня компания анонсировала iQOO Neo5 Vitality Edition (iQOO Neo5 Lite), который получил аналогичную аппаратную платформу. За сумму от $357 пользователь получает дисплей с частотой обновления 144 Гц, тройную камеру и емкую батарейку с быстрой зарядкой.

iQOO Neo5 Vitality Edition (iQOO Neo5 Lite) предлагает экран диагональю 6,57 дюйма разрешением 2400х1080 точек, который занял 90,4% лицевой панели смартфона. В его активе 8/12 Гб оперативной памяти LPDDR5, 128/256 Гб постоянной UFS 3.1, боковой сканер отпечатков пальцев, стереодинамики, поддержка 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 и GPS.

Внутри корпуса iQOO Neo5 Vitality Edition (iQOO Neo5 Lite) габаритами 163,97х75,73х8,93 мм скрывается аккумуляторная батарея на 4500 мАч с быстрой зарядкой на 44 Вт (70% за 33 минуты). Разрешение фронтальной камеры составило 16-мегапикселей и на тыльной стороне установили набор из трех датчиков изображения, где главный на 48 Мп со светосилой f/1.79, есть ширик на 8 Мп и 2 Мп модуль для макросъемки.

Работает смартфон под управлением операционной системы Android 11 с оболочкой OriginOS 1.0. Доступен iQOO Neo5 Vitality Edition (iQOO Neo5 Lite) в трех модификациях с 8/128 Гб, 8/256 Гб и 12/256 Гб памяти по цене $357, $388 и $419 соответственно.

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Источник: mydrivers