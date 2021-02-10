Вышел Motorola Edge (2021): наглядный пример, почему Motorola умирает

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Motorola выпустила Edge (2021) по завышенной цене

Устройства Motorola покупают «по любви» и из уважения к марке, пусть и ее смартфоны дороговаты. И судя по тому, кто компания продолжает трудиться, любви и патриотично настроенных к бренду пользователей хватает. Вот для таких преданных фанатов компания выпустила Motorola Edge (2021), продажи которого стартуют 23 августа и оценили его в $699. На старте продаж будет действовать скидка $200.

Дизайн Motorola Edge (2021) очень похож на дизайн Edge 20. Самое заметное отличие - больший подбородок под дисплеем. Селфи-камера в круглом отверстии расположена посередине экрана и доступен смартфон только в одной расцветке — темно-синей.

Габариты устройства составили 169х76х8,85 мм и вес 200 грамм. В Motorola Edge (2021) установили 144-герцовый экран диагональю 6,8 дюйма разрешением FullHD+, селфи-камеру на 32 Мп, процессор Snapdragon 778G, 6/8 Гб оперативной памяти и 128/256 Гб постоянной. Работает смартфон под управлением Android 11 с платформой Motorola Ready For для комфортного взаимодействия с ПК.

Основная камера состоит из трех сенсоров: 108 Мп (f/1.9) + 8 Мп (сверхширик, f/2.2) + 2 Мп (датчик глубины, f/2.4). Емкость аккумулятора Motorola Edge (2021) составила 5000 мАч и предложили технологию быстрой зарядки мощностью 30 Вт.

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Источник: phonearena