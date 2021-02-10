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Вышел Nokia 6310 (2021): ожившая классика

27.07.2021 496 1

Nokia 6310 (2021) — это «кнопки», приличная автономность и ностальгия

Мы живем в эпоху смартфонов, но есть еще те, кто предпочитают «кнопки». Вот специально для таких пользователей и тех, кто ностальгирует по «той» Nokia, компания HMD Global устроила «перезагрузку» модели Nokia 6310, которая появилась на свет в 2002 году.

 

Визуально новинка напоминает оригинальную модель, но ей осовременили внешний вид и начинку. Nokia 6310 (2021) удостоилась дисплея диагональю 2,8 дюйма разрешением 320х240 точек, чипа UNISOC 6531F, 8 МБ оперативной памяти и 16 МБ постоянной с возможностью ее расширить посредством карты памяти до 32 Гб.

 

Вышел Nokia 6310 (2021): ожившая классика – фото 1

 

Телефон работает на платформе Nokia Series 30+, обладает камерой на 0,3 Мп, FM-приемником и MP3 плеером. Также присутствует разъем для наушников 3,5 мм. Еще одним приятным сюрпризом является возможность подключения к Wi-Fi, Bluetooth и GPS.

 

Наследие от Nokia — приличная автономность. В Nokia 6310 (2021) установили батарейку емкостью 1150 мАч, и компания утверждает, что одного заряда хватит на несколько недель работы в режиме ожидания. Доступен телефон в черном, желтом и зеленом цветах, а на рынке Индии будет еще и версия в голубом цвете. Оценили телефон в 40 евро.

 

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Источник: phonearena

Nokia 6310 (2021)
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 27.07.2021

Комментарии

Евгений Шитов 0
Спорю что не дешевле 5т будит стоит , а за эту цену мона Redmi 9a уже взять .
27.07.2021 07:40

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Вышел Nokia 6310 (2021): ожившая классика