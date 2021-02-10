Вышел Oppo A74 с Snapdragon 480

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Oppo A74 очередной доступный 5G-смартфон

Вчера состоялась премьера Oppo A54, а сегодня компания отметилась анонсом Oppo A74. Это вполне типичный мобильник среднего уровня без каких-либо черт, которые вы не найдете в перечне характеристик других устройств. А еще компания осталась «себе на уме» в плане цены. Оценили новинку в $241.

Oppo A74 оснастили аккумуляторной батареей емкостью 5000 мАч с быстрой 18-ваттной зарядкой, процессором Snapdragon 480, 6,5-дюймовым дисплеем с частотой обновления 90 Гц и разрешением FullHD+. Заявлена пиковая яркость 550 нит, поддержка 100% цветовой гаммы DCI-P3 и коэффициент контрастности 1500:1.

Получил смартфон 6 Гб оперативной памяти и флеш-накопитель емкостью 128 Гб. В качестве операционной системы Oppo A74 получил операционную систему Android 11 с оболочкой ColorOS 11.1. Для автопортретов предлагается модуль на 8-мегапикселей, и основная камера предлагает набор из трех датчиков 48 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Аппаратной основой смартфона стал восьмиядерный чипсет Snapdragon 480.

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Имеется 3,5 мм разъем для наушников, порт USB Type-C, слот для карт microSD и габариты корпуса составили 162,9х74,7х8,4 мм при весе 188 грамм. Продажи Oppo A74 стартуют 26 апреля.

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Источник: mysmartprice