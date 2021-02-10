Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo и ZTE готовят смартфоны с камерами под дисплеем

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Во второй половине нынешнего года увидим парад устройств с подэкранными камерами

Следующий шаг эволюции фронтальной камеры — отправить ее под дисплей. Такой путь выглядит логичным и визуально приятным, который ждут большое количество пользователей, ведь им попросту надоели вырезы в экране. Известно, что над такой технологией работают Samsung, Vivo, Huawei, Xiaomi и Oppo. А ZTE успела впереди всех предложить смартфон с такой фронталкой, но ее исполнение вызывает огромное количество нареканий.

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Если информация от сетевого информатора Ice Universe верна, то во второй половине нынешнего года мы увидим россыпь смартфонов с подэкранной камерой. Такой фронтальный модуль должны предложить в складном мобильнике от Samsung и Oppo, Xiaomi Mi Mix 4, аппаратах от Vivo и ZTE. В последнем случае это будет модель из линейки Axon, возможно, Axon 30.

Не доверять Ice Universe оснований нет. Этот информатор уже не раз был точен в своих прогнозах и давал достоверные предсказания по части характеристик еще не представленных устройств. Поэтому ждем новинок с подэкранными камерами, чтобы проверить, каких успехов добились компании на этом поприще, насколько самодостаточными будут предложенные ими технологии.

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Источник: twitter