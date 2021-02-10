Представлен Oppo A54 с емкой батарейкой

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Вышел неоднозначный Oppo A54

Oppo продолжает расширять собственный модельный ряд смартфонов и представила Oppo A54. Это относительно доступный мобильник, который предлагает большой дисплей, емкую батарейку и защиту от брызг. А еще дизайн тут напоминает тот, которым обладают флагманы Vivo X60.

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Oppo A54 оснастили IPS-дисплеем диагональю 6,51 дюйма разрешением HD+ и частотой обновления 60 Гц. На экран пришлось 89,2% лицевой поверхности и здесь же предложили круглое отверстие под фронталку на 16-мегапикселей. Аппаратной основой смартфона стал восьмиядерный процессор Helio P35

В активе Oppo A54 флеш-накопитель вместимостью 64/128 Гб, оперативной памяти 4/6 Гб и аккумуляторная батарея емкостью 5000 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки мощностью 18 Вт. Основная камера обладает тремя датчиками 13 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Корпус смартфона получил защиту от брызг по классу IPX4.

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Обладает Oppo A54 сканером отпечатков пальцев на боковой грани и операционной системой Android 10 с фирменной оболочкой ColorOS 7.2. На выбор предложили три модификации, где младшая с 4/64 Гб оценена в $180. Вариант с 4/128 Гб обойдется в $194, и версия с 6/128 Гб стоит $214.

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