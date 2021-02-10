Вышел Poco M4 5G: очередной ребрендинг

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Анонсы POCO все больше раздражают и скучны

Сегодня в Индии состоялась премьера POCO M4 5G. Предсказание сбылось — перед нами переименованный Redmi Note 11E 5G, который получил Android 12 и другой селфи-модуль. От POCO тут только фирменный дизайн, который проявляется в наличии желтой расцветки и черной вставке на «спинке» на всю ширину корпуса. А еще появилась защита от брызг IP52 и поддержка карт microSD.

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POCO M4 5G заключен в корпус с габаритами 163,99х76,09х8,9 мм при весе 200 грамм. Передняя панель занята под 6,58-дюймовый IPS-экран с частотой обновления 90 Гц и разрешением 2408х1080 точек. Здесь же в каплю-вырез встроили фронтальную камеру на 8-мегапикселей.

Тыльная панель изготовлена из пластика и тут предложили двойную тыльную камеру с датчиками 50 Мп + 2 Мп. POCO M4 5G построен на базе чипа Dimensity 700, предлагает оперативную память LPDDR4x и постоянную UFS 2.2. Руководит работой смартфона операционная система Android 12 с интерфейсом MIUI 13. Обладает аппарат разъемом USB Type-C, ИК-портом, 3,5 мм разъемом для наушников, сканером отпечатков пальцев на торце, поддержкой Bluetooth 5.1 и Wi-Fi.

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Емкость аккумулятора POCO M4 5G составила 5000 мАч и предложили быструю зарядку мощностью 18 Вт. В Индии смартфон поступит в продажу 5 мая в двух модификациях с 4/64 Гб и 6/128 Гб памяти по цене $180 и $196 соответственно.

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Источник: gizmochina