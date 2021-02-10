Появились детали быстрой зарядки серии Redmi Note 11T

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Зарядка флагманского уровня в доступных смартфонах

С легкой руки инсайдера Digital Chat Station, мы узнали, что компания вскоре представит серию Redmi Note 11T, которую логично было бы именовать Redmi Note 12 и именно так о ней говорили сетевые источники. Релиз новинок приближается и это косвенно подтверждает сертификация Redmi Note 11T в китайском ведомстве 3С с модельными номерами 22041216C и 22041216UC. Ведомство подтвердило, что Redmi Note 11T и Redmi Note 11T Pro получат зарядку на 67 и 120 Вт соответственно.

По более ранней информации аппараты получат аккумуляторы емкостью 4980 (5000) мАч в Pro-версии, и 4300 мАч в Redmi Note 11T Pro+. Redmi Note 11T должен получить процессор Dimensity 1300. Обе модели упакуют в корпусы с габариты 163,64 x 74,29 x 8,8 мм и оснастят идентичными экранами диагональю 6,6“ и разрешением FullHD+. Предположительно, это будут AMOLED-матрицы. Очевидно, оба смартфона получат поддержку сетей пятого поколения и будут поставляться с Android 12 и оболочкой MIUI 13 на борту.

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Ожидается, что новинки появятся в базе данных TENAA с изображениями и полными техническими характеристиками на протяжении следующих нескольких дней. Смартфоны серии должны быть представлены в Китае в начале мая.

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Источник: gizmochina