Вышел POCO X3 GT: быстрый чип, быстрая зарядка и плавный экран

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POCO X3 GT— это Redmi Note 10 Pro 5G для глобального рынка

Сегодня бренд POCO показал новинку X3 GT. Еще до анонса было известно, что это будет ребрендинг Redmi Note 10 Pro 5G. Так и случилось. В качестве регионов для официальных продаж выбраны Ближний Восток, Юго-Восточная Азия, Африка и Латинская Америка.

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Poco X3 GT оснастили IPS-дисплеем диагональю 6,6 дюйма разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц, а частота отклика сенсора составила 240 Гц. Экран прикрыт стеклом Gorilla Glass Victus и его яркость составила 1100 нит. Базируется смартфон на восьмиядерном чипе Dimensity 1100, который производится с использованием 6-нанометрового техпроцесса, обладает квартетом ядер Cortex-A78 с частотой 2,6 ГГц и еще четырьмя ядрами Cortex-A55 с пиковой частотой 2,0 ГГц.

Емкость батарейки POCO X3 GT составила 5000 мАч с технологией быстрой 67-ваттной зарядки. Имеется 8 Гб оперативной памяти LPDDR4X и 128/256 Гб постоянной UFS 3.1, фронталка на 16 Мп, а также основная камера с датчиками 64 Мп + 8 Мп (сверхширокоугольный) + 2 Мп (макрообъектив). Работает смартфон под управлением операционной системы Android 11 с оболочкой MIUI 12.5.

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Обладает POCO X3 GT системой жидкостного охлаждения VC, стереодинамиками с настройкой от JBL, модулем NFC, сканером отпечатков пальцев на боковой грани, портом USB Type-C, GPS и Bluetooth. Базовую версию с 8/128 Гб памяти оценили в $299, а за модификацию с 8/256 Гб просят $329.

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Источник: 91mobiles