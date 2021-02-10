Больше подробностей о Redmi K50 и Redmi K50 Pro

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Redmi K50 и Redmi K50 Pro получат мощную начинку и ультрабыструю зарядку

Xiaomi уже работает над семейством Redmi K50, которое по одним слухам дебютирует в конце нынешнего года, а по другим — в начале следующего года. Новинок должно быть минимум две: Redmi K50 и Redmi K50 Pro. Ожидается, что, по крайней мере, Pro-версия получит Snapdragon 895 или Snapdragon 898.

В сети появилась информация, что Redmi K50 получит поддержку быстрой 67-ваттной зарядки, а Redmi K50 Pro можно будет заряжать на скорости 120 Вт. Ожидается, что новинки удостоятся многомодульных основных камер и в качестве главного датчика в основной камере Redmi K50 выступит сенсор на 48-мегапикселей. Предполагается, что это будет большой новый датчик. Redmi K50 Pro же в качестве ключевого получит модуль на 108-мегапикселей.

Можно с большой долей уверенности говорить о том, что новинки получат OLED‑панели с повышенной герцовкой, дисплейный сканер отпечатков пальцев и аккумуляторы емкостью не менее 4500 мАч. Возможно, компания решится предложить поддержку технологии беспроводной зарядки в «прошке».

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Источник: mydrivers