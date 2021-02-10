Вышел Redmi 10 с нетипичным дизайном и Snapdragon 680

372

Потенциальный хит продаж для рынка Индии

В прошлом месяце состоялась премьера Redmi 10 2022, который мало чем отличается от прошлогодней модели. И вот сегодня на рынок Индии компания вывела Redmi 10, который отличается от того устройства, который представили месяц назад.

Как и подобает бюджетнику, Redmi 10 заключен в пластиковый корпус и на выбор предложили три цвета: черный, зеленый и синий. В смартфоне установили 6,71-дюймовый экран разрешением FullHD+ с частотой обновления 60 Гц, защищает который стекло Gorilla Glass третьего поколения.

Читать также: Представлен Redmi K40S: небольшой апгрейд за меньший ценник﻿

Аппаратной основной Redmi 10 стал чипсет Snapdragon 680, предложили 4/6 Гб оперативной памяти LPDDR4x и 64/128 Гб постоянной UFS 2.2. Поставляется аппарат с фирменной оболочкой MIUI 13 на базе Android 11. Смартфон обладает двумя слотами для SIM-карт, двухдиапазонным Wi-Fi, Bluetooth 5.0 и GPS. Другие функции включают в себя специальный слот для карты MicroSD, 3,5 мм разъем для наушников и порт USB Type-C.

Redmi 10 получил фронталку на 5-мегапикселей и двойную тыльную камеру 50 Мп + 2 Мп. Питает новинку батарейка емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 18 Вт. В комплекте идет зарядный адаптер на 10 Вт. В продажу Redmi 10 поступит 24 марта и на выбор две модификации с 4/64 Гб и 6/128 Гб памяти по цене $145 и $171 соответственно.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿

Источник: gizmochina