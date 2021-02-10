Вышел защищенный Motorola Defy (2021)

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Броски с высоты, погружение в воду и экстремальные температуры — все это выдержит Motorola Defy (2021)

Вчера Motorola представила защищенный смартфон Defy (2021). Создавался мобильник совместно с компанией Bullitt и получил рифленый корпус черного цвета. В нижней части имеется вставка мятного цвета с указанием на то, что это защищенный смартфон. А еще в комплекте идет ремешок.

Как и подобает защищенному смартфону, Motorola Defy (2021) выдерживает экстремальные нагрузки, в частности он выживет при падении с высоты 1,8 метра, с честью выдержит погружение в воду на глубину 1,5 метра в течение получаса и ему ни по чем температурный режим от -30° до 70°.

Оснастили новинку 6,5-дюймовой IPS-панелью разрешением 1600х720 точек, защищает которую стекло Gorilla Glass Victus, чипсетом Snapdragon 662 и 4 Гб оперативной памяти. В арсенале Motorola Defy (2021) флеш-накопитель емкостью 64 Гб, батарейка емкостью 5000 мАч и селфи-камера на 8-мегапикселей.

Основная камера получила три датчика изображения 48 Мп (f/1.7) + 2 Мп (датчик глубины) + 2 Мп (макросенсор). Есть порт USB Type-C, модуль NFC, 3,5 мм разъем для наушников, технология быстрой зарядки мощностью 20 Вт, сканер отпечатков пальцев на тыльной стороне, поддержка Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac. Доступен Motorola Defy (2021) будет в Европе по цене 329 евро.

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Источник: gsmarena