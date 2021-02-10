Вышла Android 13 Beta 1: что нового и для каких смартфонов

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Первая бета-версия для пользователей

Вчера Google выпустила первую бета-версию Android 13. Ранее Android 13 была доступна исключено в версии Developer Preview 1 и 2 для разработчиков. Теперь можно рассчитывать на четыре бета-версии для пользователей, по одной каждый месяц до момента выхода стабильной сборки Android 13 в августе или сентябре. Анонс же тринадцатой итерации зеленого робота устроят на конференции Google I/O, которая пройдет 11-12 мая.

В Android 13 уделили много внимания конфиденциальности и безопасности, предложив новое разрешение на уведомления, обновленный инструмент выбора фотографий, тематические значки приложений, улучшенную локализацию и языковую поддержку, а также целый ряд других функций.

В Android 13 Beta 1 также представлено небольшое количество новых функций, таких как более детальные разрешения на доступ к медиафайлам. До сих пор, когда приложению требовалось прочитать общие медиафайлы в хранилище, его разрешение давало доступ ко всем типам медиафайлов. Чтобы повысить конфиденциальность и безопасность пользователей, в Android 13 предложили новый набор разрешений, которые запрашивают доступ к определенному типу файлов:

READ_MEDIA_IMAGES (для изображений и фотографий)

READ_MEDIA_VIDEO (для видео)

READ_MEDIA_AUDIO (для аудиофайлов)

Цель — убедиться, что приложение имеет разрешение, необходимое для правильной работы и выполнения поставленной задачи, но при этом не давая ему слишком много разрешений. Это попытка ограничить доступ к личным данным, сделать его более точечным и под конкретные задачи.

Среди прочих новшеств отметим новые комбинации цветового оформления Android 13, переработанный внешний вид мини-плеера в центре уведомлений и управление устройствами умного дома без разблокировки смартфона.

Android 13 Beta 1 доступна только для Pixel 4, Pixel 4 XL, Pixel 4a, Pixel 4a 5G, Pixel 5, Pixel 5a, Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Обновиться можно «по воздуху» и при условии установки ​​предварительной версии Android 13 Developer Preview.

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Источник: phonearena﻿