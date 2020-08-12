Выйдут ли Xiaomi Mi 10 Ultra и Redmi K30 Ultra на глобальный рынок? Ответ есть

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Вчера Xiaomi провела большую презентацию, на которой показала свои топовые новинки. Первые 1,5 часа со сцены вещал глава компании Лэй Цзюнь, который пытался донести до аудитории мысль о том, каких грандиозных успехов достигла Xiaomi за 10 лет своего существования. То ли еще будет. А как подведение итогов всего, что сделано и достигнуто, был представлен ультимативный флагман Xiaomi Mi 10 Ultra и среднего класса Redmi K30 Ultra.

Среди фанатов компании на глобальном рынке явно найдутся те, кто был бы не прочь приобрести новинки. Хотя в случае с Xiaomi Mi 10 Ultra таких отчаянных вряд ли нашлось бы много. Достаточно посмотреть на прайс, чтобы понять почему. А вот у Redmi K30 Ultra были бы неплохие шансы на успех, особенно если его рассматривать за ту цену, за которую его будут продавать в официальном магазине компании в Китае. Но, увы, новые смартфоны созданы не для всех и карьера на глобальном рынке им, похоже, не светит.

Как оказалась, за пределами Китая новинки не будут продаваться официально. Ресурс GSMArena со ссылкой на представителей Xiaomi опубликовал информацию, что Xiaomi Mi 10 Ultra и Redmi K30 Ultra стали эксклюзивом для рынка Китая и вряд ли выйдут на мировой рынок. Их ребрендинг под маркой Poco также исключен.

Источник: gsmarena