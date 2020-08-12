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  • Выйдут ли Xiaomi Mi 10 Ultra и Redmi K30 Ultra на глобальный рынок? Ответ есть

Выйдут ли Xiaomi Mi 10 Ultra и Redmi K30 Ultra на глобальный рынок? Ответ есть

12.08.2020 796 1

Вчера Xiaomi провела большую презентацию, на которой показала свои топовые новинки. Первые 1,5 часа со сцены вещал глава компании Лэй Цзюнь, который пытался донести до аудитории мысль о том, каких грандиозных успехов достигла Xiaomi за 10 лет своего существования.  То ли еще будет. А как подведение итогов всего, что сделано и достигнуто, был представлен ультимативный флагман Xiaomi Mi 10 Ultra и среднего класса Redmi K30 Ultra.

 

Выйдут ли Xiaomi Mi 10 Ultra и Redmi K30 Ultra на глобальный рынок? Ответ есть – фото 1

 

Среди фанатов компании на глобальном рынке явно найдутся те, кто был бы не прочь приобрести новинки. Хотя в случае с Xiaomi Mi 10 Ultra таких отчаянных вряд ли нашлось бы много. Достаточно посмотреть на прайс, чтобы понять почему. А вот у Redmi K30 Ultra были бы неплохие шансы на успех, особенно если его рассматривать за ту цену, за которую его будут продавать в официальном магазине компании в Китае. Но, увы, новые смартфоны созданы не для всех и карьера на глобальном рынке им, похоже, не светит.

 

Выйдут ли Xiaomi Mi 10 Ultra и Redmi K30 Ultra на глобальный рынок? Ответ есть – фото 2

 

Как оказалась, за пределами Китая новинки не будут продаваться официально. Ресурс GSMArena со ссылкой на представителей Xiaomi опубликовал информацию, что Xiaomi Mi 10 Ultra и Redmi K30 Ultra стали эксклюзивом для рынка Китая и вряд ли выйдут на мировой рынок. Их ребрендинг под маркой Poco также исключен.

 

Источник: gsmarena

Xiaomi Mi 10 Ultra Redmi K30 Ultra
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 12.08.2020

Комментарии

Всего комментариев: 1
 
Руслан 0
Печально
12.08.2020 22:50
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Выйдут ли Xiaomi Mi 10 Ultra и Redmi K30 Ultra на глобальный рынок? Ответ есть