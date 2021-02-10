Взгляните на OnePlus Nord CE 2 Lite

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OnePlus Nord CE 2 Lite будет обычным смартфоном наших дней

OnePlus Nord CE 2 — это новый смартфон, анонс которого прошел на днях, и он стал своеобразной вариацией Oppo Reno7 SE. Теперь компания задумала выпустить его упрощенную версию и сегодня в сеть выложили рендеры OnePlus Nord CE 2 Lite.

Раздобыть их удалось изданию 91mobiles, которое и придало их широкой огласке. Перед нами обычный прямоугольный брусок, на тыльной стороне которого установили прямоугольную площадку основной камеры с тремя датчиками изображения, где два отличаются более крупными размерами. На левой грани OnePlus Nord CE 2 Lite видна качелька регулировки громкости и гибридный лоток для SIM‑карт. Справа есть сканер отпечатков пальцев и на нижней грани предложили порт USB Type-C, динамик и 3,5 мм разъем для наушников.

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По слухам, OnePlus Nord CE 2 Lite предложит 120-герцовый 6,58-дюймовый экран разрешением FullHD+, чип Snapdragon 695 5G, 8 Гб оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 128 Гб. Емкость батареи составит 5000 мАч и предложат быструю зарядку мощностью 33 Вт. Обещана фронталка на 16 Мп и тройная тыльная камера 64 М + 2 Мп + 2 Мп. Стоить OnePlus Nord CE 2 Lite должен не более $261.

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Источник: 91mobiles