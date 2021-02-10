Таким может быть OnePlus Nord 2T

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По заветам OnePlus Two, но с другой камерой

Член большой семьи BBK с энтузиазмом взялся за расширение серии OnePlus Nord. В прошлом году компания показала OnePlus Nord 2, а уже в этом представила Nord CE 2 5G. В будущем к ним должен присоединиться OnePlus Nord 2T. Издание 91mobiles выложило в сеть рендер, на котором якобы изображен будущий дебютант.

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Учитывая то, что сегодня все дизайнерские ухищрения сводятся только к оформлению блока основной камеры, именно этот элемент и оказался в центре внимания. Перед нами внушительных размеров прямоугольный блок с тремя датчиками изображения, сгруппированными в две окружности. Вверху расположил один главный и крупный сенсор, а ниже — два датчика поменьше. Судя по изображению, в OnePlus Nord 2T могут предложить оформление тыльной крышки на манер OnePlus Two: шершавая тыльная панель или эффект песчаника.

По имеющейся информации, OnePlus Nord 2T должен обладать 6,43-дюймовым AMOLED‑экраном разрешением FullHD+ (2400х1080 точек) с частотой обновления 90 Гц, чипсетом Dimensity 1300, до 12 Гб оперативки и до 256 Гб постоянной памяти, батареей емкостью 4500 мАч с быстрой проводной зарядкой на 80 Вт.

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Разрешение селфи-камеры составит 32 Мп и на тыльной стороне установят трио датчиков 50 Мп + 8 Мп + 2 Мп. Руководить работой OnePlus Nord 2T должна операционная система Android 12. Представить новинку могут в апреле или мае нынешнего года.

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Источник: 91mobiles