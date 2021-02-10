OnePlus готовит смартфон с новейшей платформой от MediaTek и ультрабыстрой зарядкой

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Компания OnePlus в статусе суббренда Oppo продолжает работу над обновлением и расширением модельного ряда. В планах представить несколько новинок в рамках линейки Nord, а также инсайдеры нам обещают флагманы OnePlus 10 и OnePlus 10 Ultra. Возможно, сегодняшняя информация касается первой из названых новинок.

Известный сетевой информатор Digital Chat Station сообщил о том, что в скором времени компания должна показать смартфон на базе Dimensity 8100. Он должен предложить прямую панель от BOE диагональю 6,7 дюйма и тройную тыльную камеру с главным датчиком Sony IMX766. Смартфон именно с такой платформой был не так давно обнаружен в центре сертификации 3С, что позволило узнать, что мощность быстрой зарядки тут составит 150 Вт. В комплекте с ним должен идти зарядный адаптер мощностью 160 Вт.

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Ему будет под силу полностью зарядить батарейку емкостью 4500 мАч всего за 15 минут. А пяти минут будет достаточно, чтобы восполнить ресурс аккумулятора на 50%. Предполагается, что все эти характеристики будут свойственны OnePlus 10. Когда может состояться его премьера не сообщается. Наиболее вероятным видится вариант, что смартфон дебютирует во втором квартале нынешнего года.

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Источник: sparronews