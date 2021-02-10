Wear OS – новый метод взаимодействия с Google Assistant

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Ох эти случайные куски кода в системе





Кажется, Google готовится предоставить Google Assistant более удобный доступ во взаимодействии Wear OS 3, и снова все благодаря неумению Google держать фишки в секрете. На этот раз специалисты из 9to5google нашли код, подтверждающий интеграцию выделенной плитки для Google Assistant.





На скриншоте вы можете увидеть строки кода, которые обнаружили энтузиасты.









Эта интеграция имеет преимущество в интеграции ассистента в саму систему. С помощью специализированной плитки Wear OS пользователи смогут быстро каталогизировать команды для Google Assistant, легко доступные простым движением по циферблату. Ожидается, что эта функция удовлетворит склонность пользователей сохранять часто используемые команды в этом интерфейсе. В частности, функция микрофона служит шлюзом для инициирования голосового ввода.









По слухам, развертывание этой новой плитки может прийтись на представление Wear OS 4 или презентации Pixel Watch 2, которая ожидается в октябре 2023 года. Эта плитка содержит несколько значков, отображающих установленные команды Google Assistant, которые могут быть активированы одним нажатием. Пользователи смогут выбрать из списка предложенных запросов Assistant или создать свой собственный, используя голос или клавиатуру Wear OS, обеспечивающую полный спектр кастомизации настроек.





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Источник: 9to5google