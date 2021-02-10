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WhatsApp получил каналы в 150 странах мира – среди них Украина

14.09.2023 94 0

WhatsApp﻿ стал похож на Telegram

Недавно анонсированные каналы в мессенджере WhatsApp появились в 150 странах, включая Украину. Хорошо знакомые пользователям Telegram, каналы теперь есть у его главного мирового конкурента.


Марк Цукерберг объявил о развертывании функции в собственном канале . Пользователи могут присоединиться к официальному каналу WhatsApp , чтобы узнать о последних обновлениях платформы.

 

WhatsApp


Пользователи WhatsApp могут искать определенный канал с помощью каталога и реагировать на сообщения, отправленные владельцем канала. Каналы можно фильтровать, чтобы присоединиться к самым большим, активным и т.д. К каналу пока можно подключиться только по действующему приглашению. Номер телефона владельца канала не предоставляется для защиты конфиденциальности.


Сообщения в каналах каналы WhatsApp будут доступны в течение 30 дней. Участники могут реагировать на общие сообщения, но не могут отвечать на них. Кроме того, сообщения на канале не защищены скіознім шифрованием.


Функция WhatsApp Channels разворачивается постепенно и станет доступна всем в ближайшие месяцы.﻿

 

Источник: SamMobile

Автор: Андрій Русанов Дата публикации: 14.09.2023
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WhatsApp получил каналы в 150 странах мира – среди них Украина