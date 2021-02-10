WhatsApp тестирует опрос в каналах

111

WhatsApp продолжает радовать пользователей

Прошедший год для WhatsApp выдался действительно удачным, пользователи получили множество обновлений интерфейса и разные фишки. В этом году, похоже, компания Meta не остановится на начатом и продолжит радовать людей.

В рамках недавнего бета-обновления (версия 2.24.2.11) появились опросы в каналах на Android. Это позволяет некоторым тестировщикам создавать опрос в каналах, подобно существующим функциям в индивидуальных и групповых чатах.

Новая опция "Опрос", доступная через иконку со скрепкой в чатах каналов, позволяет пользователям создавать опрос до 12 вариантов ответов. Иконка опроса отображается зеленым цветом вместо привычного желтого, но основная функциональность остается неизменной: голоса анонимны, а также автор опроса не видит индивидуальных ответов.

Пока неизвестно, когда эта функция станет доступной для всех.

Источник: wabetainfo