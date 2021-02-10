WhatsApp снова радует своих пользователей: теперь ответить на сообщения можно, не оставляя текущий экран

161

Снова интересные функции в WhatsApp ﻿

В последней бета-версии WhatsApp (2.23.20.20), доступной через бета-программу Google Play, появилась новая функция под названием reply bar ("строка ответов"). Эта функция позволяет пользователям быстро отвечать на изображения, видео и GIF-файлы, не оставляя текущий экран, улучшая поток и контекст разговоров. Она стремится минимизировать прерывание и улучшить общий опыт взаимодействия с пользователем.

Чтобы получить доступ к этой функции, просто установите последнее бета-обновление WhatsApp из Google Play Store, и ожидается, что вскоре выйдет более широкий релиз.

Кроме того, WhatsApp работает над улучшением пользовательского опыта с помощью ряда обновлений, включая ярлыки для легкого добавления участников в групповые звонки и внедрение функции "Потоки" для улучшения опыта покупок в приложении. Интересно, что сейчас также разрабатывается собственное приложение WhatsApp для iPad, отвечающее давнему запросу пользователей.

Читайте также: Apple говорит, что конструкция iPhone 15 Pro не приводит к перегреву, виноваты «некоторые программы» – но они нагревают только A17 Pro

Источник: gizmochina