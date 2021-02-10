Wi-Fi 7 сертифицировано: в 5 раз более быстрый интернет – но большинство все равно не перейдет

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МОЛНИЧЕСКИЙ Wi-Fi НА ВСЕХ ДИАПАЗОНАХ

Альянс Wi-Fi официально приступил к сертификации устройств стандарта Wi-Fi 7. Это гарантирует, что новые роутеры, смартфоны и другая техника с новым стандартом будут работать корректно и без проблем.

Wi-Fi 7 в 5 раз быстрее предыдущего стандарта Wi-Fi 6E - до 46 Гбит/с против 9 Гбит/с. При этом используется сразу несколько диапазонов – 2,4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц. А если сравнивать с WiFi 5 – преимущество космическое – в 13 раз быстрее.

Однако, главный вопрос остается в том, а как быстро люди будут менять свои имеющиеся роутеры – учитывая, что многие все еще используют старые роутеры от TPLink на 2.4 ГГц.

Новая технология MLO (Multi-Link Operation) обеспечивает более стабильный сигнал и меньше задержек. Даже если исчезнет один из диапазонов – остальные продолжат передавать данные.

Дополнительно Wi-Fi 7 использует новую кодировку 4К QAM для 20% больше данных за один раз. То есть скорость и стабильность еще выше. Пока что сертифицированы только роутеры от D-Link и MSI – однако ожидаем, когда появится в смартфонах – по слухам, Galaxy S24 его получит.

Источник - theverge