Windows 12 значительно повысит системные требования – обновлять ПК придется многим!

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Новые требования через ИИ

Ожидается, что Microsoft готовится выпустить новую операционную систему Windows 12 в 2025 году. По последним данным она значительно повысит минимальные системные требования к ПК.

В частности, теперь минимальный объем оперативной памяти составит 16 Гб - по сравнению с 4 Гб в Windows 11 и 1-2 Гб в Windows 10. Это связано с акцентом Microsoft на интеграцию искусственного интеллекта и помощника Copilot, которому нужна более высокая производительность. обработка данных

Ожидается, что производители ноутбуков отреагируют на это и сделают 16 Гб новым стандартом даже для бюджетных моделей – совместимость с новой версией ОС всегда была важным фактором конкурентоспособности. Также, по слухам, еще одним требованием будет наличие в процессоре NPU – модуля для обработки ИИ

Кроме того, Windows 12 будет поддерживать новейшие процессоры Intel, в частности Meteor Lake 14-го поколения, а также модуля Pluton для лучшей защиты данных - что придет на замену TPM. Модуль Pluton успешно используется в Xbox One и выше, и сломать консоль так никому и не удается.

Повышенные стандарты безопасности критически важны в эпоху, когда все задачи выполняются через гаджеты - утечка данных в эту эпоху приведет к огромным проблемам. Что имеем в остальном? – Новая ОС четко сосредоточена на производительности, безопасности и искусственном интеллекте.



Источник - tomshardware