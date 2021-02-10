Windows Phone сейчас смеется над нами с того света: энтузиасты нашли способ обойти назойливое всплывающее окно и рекламу на YouTube

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Windows Phone возвращается

YouTube – крупнейшая видеоплатформа в Интернете, которая финансируется путем рекламы и услуг премиум-подписки. Но не все пользователи готовы платить за подписку. До сих пор реклама была относительно легко заблокирована с помощью различных расширений для браузеров, но недавно компания начала борьбу с этим.

Разнообразные пользователи пытаются обойти это назойливое всплывающее окно сообщения для зрителей, которые используют блокировщик рекламы и делят с этим на Reddit. Так, например, пользователь X (Twitter) по имени @endermanch опубликовал обходной путь для обхода чрезвычайно раздражающих всплывающих окон YouTube. Ирония этого метода заключается в том, что он использует для этого усопший Windows Phone.

Установив User-Agent Switcher﻿, вы можете переключить своего u ser-agent﻿ на Windows Phone. User-agent – это HTTP-заголовок, предназначенный для идентификации пользователя-агента, ответственного за выполнение определенного HTTP-запроса, в основном, он определяет тип устройства, версию браузера и операционную систему, которую вы используете. По крайней мере, сейчас метод переключения на пользовательского агента Windows Phone, кажется, полностью удаляет всплывающее окно YouTube и позволяет вернуться к превосходному просмотру без рекламы.

Конечно, Google/YouTube могут исправить эту проблему, но это прекрасный способ выпить за один из лучших потребительских продуктов Microsoft, который прекратил свое существование из-за решения Google запретить YouTube и другие популярные мобильные приложения Google для Windows Phone.

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Источник: windowscentral