Новый Galaxy S24 Ultra может получить фишку дизайна с Galaxy S9 – все новое это хорошо забытое старое

Согласно слухам, будущий топовый смартфон Samsung Galaxy S24 Ultra может получить новый дизайн нижнего динамика – прямо как у его "прадеда" Galaxy S9.

Популярный инсайдер Ice Universe в своем твите предположил, что вместо шести отверстий у Galaxy S23 Ultra, модель S24 Ultra будет иметь единственную длинную полосу для динамика на нижней рамке.

Design of the speaker open on the bottom of Galaxy S24 Ultra has changed, becoming long strip design instead of holes. pic.twitter.com/108rQXbs32