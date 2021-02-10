Якою мовою ви хочете читати наш сайт?
Українською На русском
Где купить дешевле?
RU
UA
  • Andro-news.com
  • Новости
  • Новый Galaxy S24 Ultra может получить фишку дизайна с Galaxy S9 – все новое это хорошо забытое старое

Новый Galaxy S24 Ultra может получить фишку дизайна с Galaxy S9 – все новое это хорошо забытое старое

23.10.2023 33 0

ИЗМЕНЕНИЯ ВО ФЛАГМАНЕ SAMSUNG

 

Согласно слухам, будущий топовый смартфон Samsung Galaxy S24 Ultra может получить новый дизайн нижнего динамика – прямо как у его "прадеда" Galaxy S9.

 

Новый Galaxy S24 Ultra может получить фишку дизайна с Galaxy S9 – все новое это хорошо забытое старое – фото 1

 

Популярный инсайдер Ice Universe в своем твите предположил, что вместо шести отверстий у Galaxy S23 Ultra, модель S24 Ultra будет иметь единственную длинную полосу для динамика на нижней рамке.

 

﻿

 

Также ожидают изменения в камере – 200-мегапиксельный сенсор и перископический объектив с 5x оптическим зумом вместо 10x.

 

Пользователи по-разному отнеслись к слухам о дизайне динамика – напишите в комментарии, как вы относитесь к такому изменению? Лично мне нравится, как это выглядит.

 

Источник - x

Автор: Андрій Ш. Дата публикации: 23.10.2023
Комментарии
Всего комментариев: 0
Здесь может быть написан ваш комментарий
 
 

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
Новый Galaxy S24 Ultra может получить фишку дизайна с Galaxy S9 – все новое это хорошо забытое старое