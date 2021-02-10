X-серия от Realme мертва. Но на ее место пришла другая

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Realme отказывается от линейки X в пользу GT

Согласно статистике, Realme является самым быстрорастущим брендом в мире. Стартовав в 2018 году, компания достаточно быстро вышла на уровень 100 млн проданных смартфонов, а до конца следующего года она планирует реализовать еще 200 млн. На первых порах за условно-флагманский сегмент отвечала линейка X, которая призвана была навести шороху в этом сегменте за счет моделей предлагающих близкое к оптимальному соотношение характеристики/цена.

Но неожиданно, история этого семейства подошла к концу. Генеральный директор Realme в Индии и Европе Мадхав Шет в своем интервью изданию TechRadar заявил о том, что больше обновлений в рамках этой серии не будет. Линейка отправлена на покой и последним смартфоном, вышедшим в ее рамках, стал Realme X7 Max 5G, который дебютировал в июне в Индии.

На смену же ей приходит семейство GT, и глава компании подтвердил, что «GT — это новый X». Больше никаких изменений и перестроений в модельном ряду компании не произойдет. С-серия будет отвечать за представительство компании в нише устройств бюджетного уровня. Номерные realme будут представлены в среднем классе гаджетов.

Пришло также сообщение, что Realme GT Master Edition выйдет за пределы Китая и его глобальный релиз состоится 18 августа. Новинку точно можно будет приобрести в Индии и ряде стран Европы.

Источник: techradar