Realme это сделала: 100 млн проданных смартфонов

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Суббренду Oppo есть чем гордиться

Основатель и генеральный директор Realme сообщил сообществу фанатов компании отличную новость: продажи смартфонов превысили 100 миллионов единиц и бренд стал самым быстрорастущим в мире. Такой вывод был сделан на основании отчета аналитиков компании Strategy Analytics, которые также отметили, что по темпам роста компания лидирует и на рынке Китая.

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Наиболее сильные позиции у Realme в Индии. И это не удивительно, ведь компания появилась на свет именно для того, чтобы дать бой продуктам Redmi в этой стране. Да, обойти конкурента еще не удалось, но отобрать солидную аудиторию потенциальных пользователей — вполне.

Неплохо себя компания чувствует и на рынке Европы. Ряд аналитических компаний включили ее в топ-6 самых крупнейших смартфоностроителей и признали, что она стала самым быстрорастущим брендом в этом регионе.

Естественно, что это только начало и компания намерена и дальше наращивать свое присутствие на рынке. Следующая цель — 200 млн проданных смартфонов до конца следующего года, а за весь 2023 году Realme планирует продать 100 млн трубок. Двигателем продаж компании должны стать 5G‑смартфоны. Продолжает она и строить свою экосистему, где помимо мобильных устройств, наушников и носимых устройств, найдется место планшетам, ноутбукам, телевизорам, внешним аккумуляторам и прочим «умным» гаджетам.

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Источник: mydrivers