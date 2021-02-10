Xiaomi 11 Lite 5G NE по приятной цене на AliExpress

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В преддверии Нового года обновляется каталог акционных предложений. Причем иногда довольно масштабно и случаются неплохие варианты в части экономии. Мы в очередной раз перетряхнули каталог товаров и обнаружили интересное предложение на Xiaomi Mi 11 Lite NE. Так, сейчас на Aliexpress эту модель можно купить по цене $258,22 за версию с 6/128 Гб памяти и чтобы получить такой ценник необходимо применить промокод.

У Xiaomi есть уже три версии этого смартфона, где самой, пожалуй, интересной является Xiaomi Mi 11 Lite NE. К числу преимуществ этой модели стоит отнести вес 158 грамм, небольшую толщину 6,81 мм, NFC, стереодинамики и быструю зарядку мощностью 33 Вт. Также стоит отметить 6,55-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 90 Гц и поддержкой HDR10+, а также 6-нанометровый процессор Snapdragon 778G, который является одним из самых мощных в среднем сегменте.

Xiaomi Mi 11 Lite NE обладает аккумулятором емкостью 4250 мАч, селфи-камерой на 20-мегапикселей и тройной тыльной камерой 64 Мп (f/1.8) + 8 Мп (ультраширик, f/2.2) + 5 Мп (макрообъектив, f/2.4), сканер отпечатков пальцев на торце и защитой от брызг IP53.

XiaoMi 11 Lite 5G NE

Предложение для РФ

Цена: $258,22 - https://ali.ski/hLb2UJ

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