Xiaomi 11T недорого! Ниже цены не будет!

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Праздник отгремел, и мы постепенно возвращаемся в привычный ритм жизни. Но акции и новогодние скидки продолжают действовать. Целый ряд магазинов и продавцов все еще предлагают приобрести что-то по меньшей цене в рамках новогодних и рождественских распродаж. Аттракцион невиданной щедрости предлагает торговая площадка AliExpress на XiaoMi 11T.

Этот смартфон сейчас доступен по цене от $329,63 за версию с 8/128 Гб памяти. Но чтобы ценник стал максимально низким, не забудьте прибегнуть к помощи промокода, который вы найдете ниже.

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Xiaomi 11T — смартфон, который предлагает достойную производительность и хорошие камеры. В числе преимуществ устройства стоит отметить 120-герцовый AMOLED-дисплей с поддержкой HDR10+ и максимальной яркостью 1000 нит, стереодинамики, закаленное стекло Gorilla Glass Victus, чипсет Dimensity 1200 и быструю зарядку мощностью 67 Вт.

В активе Xiaomi 11T оперативная память LPDDR5, аккумулятор емкостью 5000 мАч, модуль NFC, поддержка Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, фронтальная камера на 16-мегапикселей и тройная тыльная с датчиками изображения 108 Мп (f/1.75) + 8 Мп (ширик, f/2.4) + 5 Мп, операционная система Android 11 с фирменным интерфейсом MIUI.

Xiaomi 11T

Цена: от $329.63 - https://ali.ski/urvO8

Промокод "WOWJAN2000"