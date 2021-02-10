Xiaomi 12 и iPhone 14 начало, а Huawei вернется с Snapdragon 888

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По традиции предлагаем наш субботний выпуск новостей. Microsoft представила Windows 11, Telegram добавил новые возможности, Samsung готовит анонс Galaxy F21 FE в октябре, а у Xiaomi работает минимум над дюжиной новинок, среди которых есть и флагманы.

Главным событием нынешней недели стал релиз одиннадцатой версии операционной системы Windows. Среди преимуществ чистый и новый дизайн, переработанное меню «Пуск» и поддержка приложений для Android.

Тем временем компания Samsung запатентовала еще один раздвижной смартфон, где дисплей растягивается по ширине, и фронталка размещена под экраном. Концепт выглядит интересно, но такой аппарат точно не появится на рынке в ближайшие пару лет. А вот что точно выйдет так это складные Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3, а также смарт-часы Galaxy Watch Active 4. Как раз на неделе подоспели рендеры новинок.

Продолжают говорить о том, что в планы Samsung входит выпуск Galaxy S21 FE. Но релиз отложили на октябрь. Еще компания задумала впечатлять новым чипом Exynos 2200 с графикой AMD, который пусть и троттлит, но выдает достойную производительностью.

Пришла информация, что Huawei P50 представят 29 июля и он получит спецверсию Snapdragon 888 без 5G‑модема. Несмотря на то, что Huawei не заказывает чипы у TSMC, чипмейкер не сидит без дела и штампует активно процессоры. Правда, подход избирательный и в приоритете заказ Apple, а всем остальным заказчикам велено ждать.

На неделе появились подробности о модельном ряде iPhone 2022 года. Не впечатляет и по поводу топтания компании на месте, а также ее роли как догоняющего, можно иронизировать много.

А у Xiaomi новый косяк с ПО и на этот раз MIUI сломало тач целого ряда моделей. Обещают все исправить быстро. В приоритетах же компании MIUI 13, которую представят в августе и готовится целая плеяда новинок, где ставку сделают на дисплеи с повышенной герцовкой и камеры.

В нашей традиционной рубрике дичь мы расскажет о крупнейшей криптовалютной афере, как Google перепутала фото маньяка-насильника с добропорядочным человеком. А NVIDIA поможет каждому из нас стать художником. Обо всем этом и другом — на видео. Приятного просмотра и хороших выходных!