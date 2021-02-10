Xiaomi 12 обрастает подробностями

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Камера в Xiaomi 12 будет не самой выдающейся

По сети гуляли слухи, которые предсказывают для Xiaomi 12 целый ряд выдающихся черт. Так, смартфону приписывают первенство в битве за чипсет Snapdragon 898, быструю зарядку на 200 Вт и установку датчика Samsung ISOCELL HP1 на 200 Мп. Пойдет ли компания на мегапиксельный рекорд в новой флагманской серии, остается загадкой. По крайней мере, в базовой версии от наращивания мегапикселей должны отказаться.

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Известный сетевой информатор Digital Chat Station сообщил о том, что Xiaomi 12 предложит тонкий корпус, емкий аккумулятор и быструю зарядку мощностью 100 Вт. По его информации, новинка заинтересует тех, кто не нуждается в продвинутом перископическом модуле и не предъявляет высокие требования к широкоугольной камере. В качестве главного обещают сенсор на 50-мегапикселей.

Это означает, что базовый Xiaomi 12 не получит зум-перископ и максимум на что можно рассчитывать, так это на появление телевика со скромным оптическим зумом. Но не исключено, что компания вновь пойдет по пути того, что ради удешевления стоимости смартфона камера будет простой и обойдутся без телеобъектива.

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Источник: weibo