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Xiaomi Loop LiquidCool Technology — новое слово в охлаждении смартфонов

05.11.2021 317 0

Qualcomm переложила на плечи производителей смартфонов заботы об охлаждении ее чипов. Xiaomi предложила свое решение 

 

Попытки выжать максимум из смартфона в играх в погоне за ультрапресетами графики приводят к тому, что чип перегревается. И тут на первый план выходит система охлаждения, которая и должна помочь эффективно отвести тепло. На горизонте маячит выход Snapdragon 898, который имеет все шансы получить звание «печки» и без эффективной системы охлаждения не обойтись. У Xiaomi есть что предложить.

 

Xiaomi Loop LiquidCool Technology — новое слово в охлаждении смартфонов – фото 1

 

Сегодня официально анонсирована технология отвода тепла следующего поколения Xiaomi под названием «Xiaomi Loop LiquidCool Technology». Компания амбициозно называет ее технологией будущего. Система охлаждения состоит из испарителя, конденсатора, компенсационной полости, а также парожидкостных труб. Испаритель находится в области источника тепла на материнской плате телефона, и когда процессор и другие источники тепла работают с высокой нагрузкой, холодная жидкость испаряется в парообразное состояние и направляет воздушный поток в паровые трубы за счет естественного расширения.

 

Xiaomi Loop LiquidCool Technology — новое слово в охлаждении смартфонов – фото 2﻿

Loop LiquidCool использует капиллярный эффект, который притягивает жидкий охлаждающий агент к источнику тепла, испаряет, а затем эффективно распределяет тепло в более прохладную зону, пока агент не конденсируется и не улавливается однонаправленным замкнутый петлевой канал. По сравнению с традиционными решениями с паровыми камерами, новая технология вдвое эффективнее прочих решений и производитель называет ее лучшей, когда речь идет об охлаждении смартфонов.

 

Xiaomi Loop LiquidCool Technology — новое слово в охлаждении смартфонов – фото 3

 

Несмотря на то, что тут используется тот же метод, что и в жидкостном охлаждении VC, новый форм-фактор значительно повышает эффективность. По факту компания решила разделить циркуляцию горячего воздуха и охлаждающей жидкости. Обычное же жидкостное охлаждение VC не способно разделить пар и жидкость, поэтому горячий пар, движущийся к конденсатору, и холодная жидкость смешиваются и препятствуют друг другу, затрудняя возврат жидкости в условиях высокой нагрузки. Кольцевой насос имеет особую конструкцию газовой трубы, которая значительно снижает сопротивление проходу воздуха на 30%.

 

Работу Loop LiquidCool испытали на кастомном XiaoMi Mix 4 и на смартфоне запустили игру Genshin Impact. После получаса игрового процесса на максимальных настройках графики и при 60fps, корпус нагрелся до 47,7 градусов Цельсия. Это на 8,6 ℃ ниже, чем в стандартной версии.

 

 

К числу преимуществ Loop LiquidCool относится и гибкость форм-фактора системы охлаждения, что позволит устанавливать ее внутри любых устройств и при этом рационально расходовать внутреннее пространство для размещения прочих компонентов.

 

Внедрение технологии Loop LiquidCool в коммерческих устройствах ожидается во второй половине 2022 года. Скорее всего, первым ее получит новый флагман компании и тут главным претендентом на ее обладание выглядит Xiaomi Mix 5.

 

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Источник: mi.com

Xiaomi Loop LiquidCool Technology
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 05.11.2021

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Xiaomi Loop LiquidCool Technology — новое слово в охлаждении смартфонов