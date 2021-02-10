Xiaomi Loop LiquidCool Technology — новое слово в охлаждении смартфонов

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Qualcomm переложила на плечи производителей смартфонов заботы об охлаждении ее чипов. Xiaomi предложила свое решение

Попытки выжать максимум из смартфона в играх в погоне за ультрапресетами графики приводят к тому, что чип перегревается. И тут на первый план выходит система охлаждения, которая и должна помочь эффективно отвести тепло. На горизонте маячит выход Snapdragon 898, который имеет все шансы получить звание «печки» и без эффективной системы охлаждения не обойтись. У Xiaomi есть что предложить.

Сегодня официально анонсирована технология отвода тепла следующего поколения Xiaomi под названием «Xiaomi Loop LiquidCool Technology». Компания амбициозно называет ее технологией будущего. Система охлаждения состоит из испарителя, конденсатора, компенсационной полости, а также парожидкостных труб. Испаритель находится в области источника тепла на материнской плате телефона, и когда процессор и другие источники тепла работают с высокой нагрузкой, холодная жидкость испаряется в парообразное состояние и направляет воздушный поток в паровые трубы за счет естественного расширения.

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Loop LiquidCool использует капиллярный эффект, который притягивает жидкий охлаждающий агент к источнику тепла, испаряет, а затем эффективно распределяет тепло в более прохладную зону, пока агент не конденсируется и не улавливается однонаправленным замкнутый петлевой канал. По сравнению с традиционными решениями с паровыми камерами, новая технология вдвое эффективнее прочих решений и производитель называет ее лучшей, когда речь идет об охлаждении смартфонов.

Несмотря на то, что тут используется тот же метод, что и в жидкостном охлаждении VC, новый форм-фактор значительно повышает эффективность. По факту компания решила разделить циркуляцию горячего воздуха и охлаждающей жидкости. Обычное же жидкостное охлаждение VC не способно разделить пар и жидкость, поэтому горячий пар, движущийся к конденсатору, и холодная жидкость смешиваются и препятствуют друг другу, затрудняя возврат жидкости в условиях высокой нагрузки. Кольцевой насос имеет особую конструкцию газовой трубы, которая значительно снижает сопротивление проходу воздуха на 30%.

Работу Loop LiquidCool испытали на кастомном XiaoMi Mix 4 и на смартфоне запустили игру Genshin Impact. После получаса игрового процесса на максимальных настройках графики и при 60fps, корпус нагрелся до 47,7 градусов Цельсия. Это на 8,6 ℃ ниже, чем в стандартной версии.

К числу преимуществ Loop LiquidCool относится и гибкость форм-фактора системы охлаждения, что позволит устанавливать ее внутри любых устройств и при этом рационально расходовать внутреннее пространство для размещения прочих компонентов.

Внедрение технологии Loop LiquidCool в коммерческих устройствах ожидается во второй половине 2022 года. Скорее всего, первым ее получит новый флагман компании и тут главным претендентом на ее обладание выглядит Xiaomi Mix 5.

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Источник: mi.com