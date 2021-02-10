Xiaomi 12 Pro: как обыграли четыре динамика и датчик приближения

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Интересно, будет ли от этих находок практическая польза

Вчера в Китае показали линейку Xiaomi 12, где самым интересным стал Xiaomi 12 Pro. Присутствие чипсета Snapdragon 8 Gen 1 позволило ему набрать в AnTuTu более 1 млн «попугаев», и он стал неофициальным лидером рейтинга самых мощных Android-устройств на рынке.

К числу интересных деталей стоит отнести присутствие четырех динамиков, настройкой которых занимались специалисты Harman Kardon. Но визуально на торцах мы видим только две решетки для динамиков. Где еще две? Оказалось, что под каждой решеткой скрываются по два динамика.

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Есть у Xiaomi Mi 12 Pro еще одна особенность и связана она с датчиком освещенности. Флагман получил почти полностью безрамочный дисплей, не оставляющий места для датчиков на фронтальной поверхности. Чтобы выйти из положения датчик освещенности Goodix встроили в дисплей. При этом сенсор получил еще одну любопытную функциональность. Он регулирует интенсивность и яркость цвета, определяя цветовую температуру окружающего света.

Кроме регулировки яркости и цвета, датчик пригодится и при создании фото. Он уменьшает до минимума интерференцию света дисплея, и позволяет аппаратно выполнить точное измерение коррелированной цветовой температуры и освещенности.

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Датчик освещенности в Xiaomi 12 Pro по совместительству еще и выполняет функции датчик приближения. Напомним, что ранее целый ряд моделей Xiaomi критиковали за некорректную работу датчик приближения. Как это будет работать в Xiaomi 12 Pro, узнаем по результатам тестов.

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Источник: gizmochina, toutiao