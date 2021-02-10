Xiaomi Watch S1: смарт-часы с SpO2 и продолжительным временем работы

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А еще можно загружать сторонние приложения

На излете 2021 год и его Xiaomi провожает анонсом новинок. Вчера компания представила серию флагманов Xiaomi 12, показала новую оболочку MIUI 13 и выпустила свои смарт-часы Xiaomi Watch S1. Компания заявляет, что ей удалось создать передовую модель на рынке носимой электроники с возможностью отслеживать пульс, сон, физическую активность и уровень кислорода в крови.

Часики минималистичные и корпус изготовлен из нержавеющей стали, а дисплей прикрыт сапфировым стеклом. Всего гаджет способен отслеживать 117 видов физической активности, обладает микрофоном и динамиком, которые пригодятся при приеме вызовов через сопряженный смартфон. Можно выбрать вариант с кожаным ремешком или из фторкаучука.

Xiaomi Watch S1 обладают 1,43-дюймовым AMOLED-дисплеем и умеют отображать сообщения, которые приходят на смартфон. Емкость аккумулятора составила 470 мАч и автономность на одном заряде составляет 12 дней. В режиме ожидания часы проживут до 24 дней. Для восполнения энергии используется магнитная зарядка.

Какая операционная система установлена в Xiaomi Watch S1, компания озвучивать не стала. Она лишь заявила, что смарт-часы поддерживают сторонние приложения, включая NetEase Cloud Music, Baidu Maps и т.д. Но обладатели iOS-устройств лишены возможности установки сторонних программ. Часы водонепроницаемы (5АТМ), обладают модулем NFC, GPS-приемником и поддержкой Bluetooth.

Старт продаж Xiaomi Watch S1 запланирован на 31 декабря. Доступны они будут в черном и серебристых цветах по цене $173.

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Источник: gizmochina