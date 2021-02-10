Xiaomi 12 Pro получил версию с новым чипом Dimensity

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А еще внесли коррективы в камеру, батарею и быструю зарядку

Сегодня в Китае Xiaomi провела одну из масштабных презентаций, посвященных новым продуктам. Главным героем ивента стала серия Xiaomi 12S, включающая в себя три модели. Но компания преподнесла еще один сюрприз, представив еще один смартфон — Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition.

Само название устройства прямо указывает на то, что это вариант Xiaomi 12 Pro, где платформу от Qualcomm заменили на решение от MediaTek. Выбор пал на Dimensity 9000+ и это первый смартфон на рынке с ним на борту. По сути это разогнанная версия Dimensity 9000, созданная с применением 4-нанометровой технологии.

В сравнении с «простым» Dimensity 9000 его Plus-версия приносит с собой прирост производительности центрального чипа на 5% и графического видеоускорителя — на 10%. Процессор получил три кластера ядер, где одно суперядро Cortex-X2 разогнано до частоты 3,2 ГГц (у Dimensity 9000 — 3,05 ГГц) и за обработку графики отвечает графическая подсистема Mali-G710 MC10.

Разгон ядер чипа обязательно сказывается на повышении тепловыделения и ради обуздания их в Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition предложили усовершенствованную 3D-систему охлаждения. Обещано, что после получаса игры в Genshin Impact корпус смартфона едва ли нагреется более чем на 45°.

Помимо смены аппаратной платформы и доработки охлаждения, Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition отличается от обычной «прошки» емкостью аккумулятора и мощностью быстрой зарядки. Батарея тут на 5160 мАч против 4600 мАч у Xiaomi 12 Pro, но при этом мощность зарядки урезали с 120 Вт до 67 Вт.

Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition предлагает дисплей AMOLED E5 диагональю 6,73 дюйма с технологией LTPO 2.0 и разрешением QuadHD+. Экран также защищен стеклом Corning Gorilla Glass Victus. Кроме того, панель имеет сертификацию Dolby Vision и HDR10+, а пиковая яркость составила 1500 нит.

Среди изменений также стоит упомянуть камеру от Xiaomi 12S, но без оптики Leica. Она по-прежнему включает в себя три датчика, где главный Sony IMX707 на 50 Мп, ультраширик на 13 Мп и предложили макродатчик на 5 Мп. Фронталка прежняя разрешением 32 Мп. Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition получил стереодинамиками Harman Kardon с настройкой Dolby Atmos, имеется поддержка Hi-res Audio, WiFi 6, 5G и MIUI 13 на базе Android 12.

Доступен Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition в двух модификациях с 8/128 Гб и 12/256 Гб памяти по цене $597 и $672 соответственно.

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Источник: gizmochina