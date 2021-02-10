Xiaomi 12 Ultra: концепт навороченного флагмана
Наследие Xiaomi Mi 11 Ultra
Xiaomi уверено покинула поле производителя бюджетных устройств, передав эстафету по выпуску доступных смартфонов Redmi. Сама Xiaomi все активнее предлагает модели по серьезным ценам и одной из них стал Xiaomi Mi 11 Ultra, который стал лучшим устройством по качеству съемки в модельном ряду Xiaomi. Одним из крутых камерофонов он остается и сейчас, уступив лишь первое место Huawei P50 Pro.
В следующем году компания может представить преемника этого смартфона — Xiaomi 12 Ultra. Как будет выглядеть новинка, информации нет. Но это не мешает энтузиастам представлять себе, как будет выглядеть Xiaomi 12 Ultra. Так, графический дизайнер Парвеза Хана создал 3D-рендеры этой модели. Это концепт, внешний вид которого вдохновлен дизайном Xiaomi Mi 11 Ultra.
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В представлении автора концепта, Xiaomi 12 Ultra должен получить дисплей с загнутыми краями. На гранях мы видим в привычных местах слот для симок, качельку регулировки громкости, кнопку питания, порт USB Type-C и динамики с гордой надписью Harman Kardon. Оставили на месте огромный блок основной камеры, который серьезно выступает над корпусом. Тут же установлен дополнительный экран, прибавивший в размерах.
Тыльная камера предлагает три датчика изображения, которые выстроились в ряд по вертикали. Помимо основного модуля и ультраширика предложат также телеобъектив с зумом. Еще одна черта Xiaomi 12 Ultra — на площадку тыльной камеры нанесен логотип Leica. Ходят слухи, что немецкая компания приложит руку к камере этого смартфона.
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Насколько этот концепт близок к тому, как будет выглядеть Xiaomi 12 Ultra, судить сложно. Тем более, что известный сетевой информатор Digital Chat Station сегодня сообщил о том, что мы можем и не увидеть Ultra-версию в рамках серии Xiaomi 12. Она может стать частью серии Xiaomi Mix 5.
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Источники: letsgodigital, mydrivers
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