Xiaomi 12 Ultra: концепт навороченного флагмана

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Наследие Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi уверено покинула поле производителя бюджетных устройств, передав эстафету по выпуску доступных смартфонов Redmi. Сама Xiaomi все активнее предлагает модели по серьезным ценам и одной из них стал Xiaomi Mi 11 Ultra, который стал лучшим устройством по качеству съемки в модельном ряду Xiaomi. Одним из крутых камерофонов он остается и сейчас, уступив лишь первое место Huawei P50 Pro.

В следующем году компания может представить преемника этого смартфона — Xiaomi 12 Ultra. Как будет выглядеть новинка, информации нет. Но это не мешает энтузиастам представлять себе, как будет выглядеть Xiaomi 12 Ultra. Так, графический дизайнер Парвеза Хана создал 3D-рендеры этой модели. Это концепт, внешний вид которого вдохновлен дизайном Xiaomi Mi 11 Ultra.

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В представлении автора концепта, Xiaomi 12 Ultra должен получить дисплей с загнутыми краями. На гранях мы видим в привычных местах слот для симок, качельку регулировки громкости, кнопку питания, порт USB Type-C и динамики с гордой надписью Harman Kardon. Оставили на месте огромный блок основной камеры, который серьезно выступает над корпусом. Тут же установлен дополнительный экран, прибавивший в размерах.

Тыльная камера предлагает три датчика изображения, которые выстроились в ряд по вертикали. Помимо основного модуля и ультраширика предложат также телеобъектив с зумом. Еще одна черта Xiaomi 12 Ultra — на площадку тыльной камеры нанесен логотип Leica. Ходят слухи, что немецкая компания приложит руку к камере этого смартфона.

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Насколько этот концепт близок к тому, как будет выглядеть Xiaomi 12 Ultra, судить сложно. Тем более, что известный сетевой информатор Digital Chat Station сегодня сообщил о том, что мы можем и не увидеть Ultra-версию в рамках серии Xiaomi 12. Она может стать частью серии Xiaomi Mix 5.

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Источники: letsgodigital, mydrivers