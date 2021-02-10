POCO X4 и POCO X4 NFC: чего ждать?

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Очередная китайская хитрость с ребрендингом

В сентябре прошлого года состоялась премьера Poco X3, а позже к нему присоединились модели Poco X3 Pro и POCO X3 GT. Теперь компания готовит к выходу на рынок преемников POCO X4 и POCO X4 NFC. Судя по наименованию, одна из версий будет отличаться наличием модуля NFC, тогда как другая будет лишена его.

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Судя по последней информации, POCO X4 станет ничем иным, чем переименованной версией Redmi Note 11 Pro. На данный момент компания уже сертифицировала две модели с индексами «2201116PG» (POCO X4 NFC) и «2201116PI» (POCO X4). Никаких характеристик не приводится, чтобы можно было говорить о том, будут ли какие-то отличия от китайской версии Redmi Note 11 Pro.

Напомним, Redmi Note 11 Pro обладает чипсетом Dimensity 920, 6/8 Гб оперативной памяти LPDDR4x, флеш-накопителем вместимостью 128/256 Гб UFS 2.2 и аккумулятором емкостью 5160 мАч с быстрой 67-ваттной зарядкой. В арсенале смартфона фронтальная камера на 16-мегапикселей и тройная тыльная камера с главным модулем на 108 Мп, ультрашириком на 8 Мп и макродатчиком 2 Мп.

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Redmi Note 11 Pro предлагает 120-герцовый дисплей диагональю 6,67 дюйма разрешением 2400х1080 точек и частотой отклика сенсора 360 Гц, порт USB Type-C, два динамика с Dolby Atmos, ИК-порт, поддержка Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. В Китае ценники на смартфон стартуют с отметки $250.

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Источник: xiaomiui